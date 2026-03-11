WTTチャンピオンズ重慶卓球の国際大会、WTTチャンピオンズ重慶が10日、中国・重慶で行われ、女子シングルス1回戦で世界ランク13位の大藤沙月（ミキハウス）が、同2位の王曼〓（中国）を3-0のストレートで撃破した。中国メディアにとっては予想外の展開。王の敗戦の理由を分析している。完全アウェーの中、大藤が超強豪を粉砕した。王は、日本人選手に約7年間無敗だった。しかし大藤が第1ゲームを11-7、第2ゲームも11-5で奪取。