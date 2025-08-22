広島・森翔平【写真提供：産経新聞社】フルカウント

広島が4年ぶりに限定ユニフォームを着用「本当に斬新」と驚きの声

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 広島カープは22日、マツダスタジアムでの中日戦を「アメフトユニ」で戦った
  • 球団としては4年ぶりとなる限定ユニホームのテーマは「アメフトコラボ」
  • ネット上では「本当に斬新」「数字マジでデカいよな」と驚きの声が広がった
記事を読む

おすすめ記事

  • 「フィギュアヒーロー ファイヤキャンドル＆ブーケ」(C)テレビ朝日・東映AG・東映
    『ゴジュウジャー』ファイヤキャンドル＆ブーケがフィギュア化　高河ゆん氏描き下ろしイラストをベースに制作 2025年8月22日 14時23分
  • 【STPR】ゆたくん(すにすて)の誕生日を記念したバースデーグッズが本日8月16日(土)に登場！
    【STPR】ゆたくん(すにすて)の誕生日を記念したバースデーグッズが本日8月16日(土)に登場！ 2025年8月16日 8時0分
  • スポニチ
    巨人・丸「必死」の反撃4号！阪神・才木から今季チーム初打点「取り返したかった」後逸絡み4回に3失点 2025年8月17日 15時11分
  • ハレがエヴァンゲリオンと4年ぶりにコラボ　アニメ放送当時の世界観を落とし込んだアパレルを発売
    ハレがエヴァンゲリオンと4年ぶりにコラボ　アニメ放送当時の世界観を落とし込んだアパレルを発売 2025年8月16日 18時0分
  • 笑顔で選手に話しかけるJ２札幌の柴田慎吾監督（左、カメラ・砂田秀人）
    Ｊ２札幌きょう秋田戦　柴田慎吾新監督指導４日で初陣白星だ　クラブでは過去３監督が初戦で勝利 2025年8月16日 6時0分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 映画館が異例謝罪 迷惑客の行為
    2. 2. 幼い姉妹死亡 母親に禁固4年求刑
    3. 3. ピコ太郎の「PPAP」毎月の印税額
    4. 4. 福山雅治出たか…フジ問題に絶句
    5. 5. 古い? 好きなことで、生きていく
    6. 6. 土屋太鳳に指摘「理解に苦しむ」
    7. 7. 1キロ超の寄生虫で女児死亡 尼
    8. 8. スペインでBD発見 海水浴禁止に
    9. 9. 神戸の女性刺殺 男を東京で確保
    10. 10. 万博未払い「長男中退」悲痛訴え
    1. 11. 土屋太鳳に「夫婦揃ってヤバい」
    2. 12. 20代女性を待ち伏せして首を絞めた後、なぜか“告った”ストーカー男のピュアすぎる女性関係
    3. 13. 甲子園決勝 異例の対応に称賛
    4. 14. クマと対峙 副校長が状況語る
    5. 15. 大声で校長を叱責 23歳教諭処分
    6. 16. コロナ流行「脱水症状が心配」
    7. 17. 長嶋一茂 番組収録中に突然退出
    8. 18. キモすぎ フジドラマに拒絶反応
    9. 19. 薬物性パーティ 参加女性に敵意
    10. 20. ジャッジが1試合9発の大爆発
    1. 1. 映画館が異例謝罪 迷惑客の行為
    2. 2. 幼い姉妹死亡 母親に禁固4年求刑
    3. 3. 古い? 好きなことで、生きていく
    4. 4. 神戸の女性刺殺 男を東京で確保
    5. 5. 万博未払い「長男中退」悲痛訴え
    6. 6. クマと対峙 副校長が状況語る
    7. 7. 大声で校長を叱責 23歳教諭処分
    8. 8. コロナ流行「脱水症状が心配」
    9. 9. 薬物性パーティ 参加女性に敵意
    10. 10. 江の島 潮が引き「幻の道」出現
    1. 11. クマによる攻撃 なぜ顔が多い?
    2. 12. 滝つぼに飛び込んだ大学生が死亡
    3. 13. パスワードなんだっけ 共感呼ぶ
    4. 14. 刺殺 オートロックすり抜け犯行?
    5. 15. 神戸刺殺 逃走中の30代男を逮捕
    6. 16. 30台超で生徒盗撮 蛍光灯に設置?
    7. 17. 消えたアンパンマン像ついに発見
    8. 18. 東海道新幹線 携帯充電器が発火
    9. 19. 停職 性行為思わせる体勢を指示
    10. 20. 娘を勝手に「投稿」義母に怒り
    1. 1. 6発撃っても死なない クマの恐怖
    2. 2. 趣味楽しむ妻に異変「完全に黒」
    3. 3. いつも不機嫌な人の心理と対処法
    4. 4. 年金支払うも「0扱い」59歳悲痛
    5. 5. 5円足りず子の前でパン廃棄 波紋
    6. 6. 何匹減った? 美容師の一言に怒り
    7. 7. 黄ばんだT 真っ白に復活する裏技
    8. 8. インド首相、29日に来日　石破氏と会談、宮城県を訪問
    9. 9. 対ゴキブリに最強と噂されるもの
    10. 10. LINEさらされ…田久保市長を告発
    1. 11. 380億の宗教施設 ゴースト町化
    2. 12. 修行僧 合宿中のJK20人に性加害
    3. 13. "宗男氏が故中川氏殺した"に反論
    4. 14. アメ横「投げ売りマグロ」に注意
    5. 15. 結婚できぬ人の「残念な」共通点
    6. 16. 石破首相の身だしなみ 再び物議
    7. 17. 「これが総会?」ツッコミ相次ぐ
    8. 18. マクドナルドに「改善要望」
    9. 19. 覆面パトカー 色や状態に特徴?
    10. 20. 清子さん夫 異例のスピード出世?
    1. 1. 1キロ超の寄生虫で女児死亡 尼
    2. 2. スペインでBD発見 海水浴禁止に
    3. 3. FBI、ボルトン元補佐官宅捜索か
    4. 4. ウクライナの露領攻撃を容認か
    5. 5. 訴訟 カカオトークが証拠に
    6. 6. 北欧で遭難も自分の尿飲み生還
    7. 7. 中国で建設中の橋崩落、12人死亡
    8. 8. 北朝鮮 スマホ数十万台生産か
    9. 9. 日本と韓国、シャトル外交再開へ
    10. 10. ナウシカに出てきそうなソ連の巨大な航空機「カリーニン7」
    1. 11. 中国 子宮腺筋症治療の標的発見
    2. 12. 「10日間の拷問」に挑み死亡 仏
    3. 13. 李在明氏「3段階非核化論」提示
    4. 14. 国連総長、ガザの飢饉は「人災」
    5. 15. 正恩氏「米韓演習は戦争挑発」
    6. 16. 水中で29分3秒 息止め世界新記録
    7. 17. 台湾高齢者が鬼滅の刃の鬼殺隊に
    8. 18. 中国最南端の海南省で遭難者救助
    9. 19. 中国新興EV「零跑汽車」、累計納車90万台超す
    10. 20. ロシア外相、ウクライナ大統領が米側提案を「全て拒否」と非難
    1. 1. 年収1000万円 実際の給与は?
    2. 2. 「現金払いのみ」飲食店多い理由
    3. 3. 日本郵便の現役局員が語る実態
    4. 4. コメ5kg4000円 来年9月まで続く?
    5. 5. 祖父母から80万円の仕送り 安心
    6. 6. 22世紀にはどうなる? お金の未来
    7. 7. AI半導体「H20」生産を停止へ
    8. 8. ケニア大統領 日本とのFTA締結へ
    9. 9. ドコモ改悪 8〜9月に変わること
    10. 10. 貿易・サービス赤字は「異常」
    1. 11. Google検索が3割減 AI化の衝撃
    2. 12. 元機長、航空会社の順位に警鐘
    3. 13. 家建てるも…行政のミスで家失う
    4. 14. AI使った教育プランを試算
    5. 15. ケガでも勝ち続ける白鵬の戦略
    6. 16. NY株、一時900ドル超高　FRB利下げ姿勢に期待
    7. 17. 思い出のランドセルを、自分の手でお財布やバッグに。「ランドセルリメイク体験」レザークラフト教室でスタート
    8. 18. MLBで成功する投手 どんな投手?
    9. 19. ドル円一時146円80銭台、ドル安継続＝NY為替
    10. 20. SBG 米半導体大手インテルに出資
    1. 1. ブラピ主演「F1」デジタル配信
    2. 2. サイゼの人気メニュー終了で悲嘆
    3. 3. 微細泡で全身バシャー 未来風呂
    4. 4. ロシア国営アプリ 露国民追跡に?
    5. 5. 「害蟲展」東京・大阪で開催へ
    6. 6. 楽天モバ 高額端末とは相性悪い?
    7. 7. Apple Watchに血中酸素濃度測定
    8. 8. QTモバイル 新型Android発売へ
    9. 9. 「Pixel 10」新製品 4機種発売へ
    10. 10. サウジ王国館 大阪万博で展示
    1. 11. FRONTIER 期間限定の特価セール
    2. 12. 「Pebble」生みの親が復活を披露
    3. 13. ガラス掃除が楽に 新モップ型
    4. 14. ドキッ！ 「コスプレイヤーだらけのeスポーツ大会」開催、アンバサダーをかけてゲームで勝負
    5. 15. フルキーボードスマホ「Astro Slide 5G Transfomer」と前機「Cosomo Communicator」の違いを比較しつつ気が付いた点を紹介【レビュー】
    6. 16. Apple製品が整備済み品でお得に
    7. 17. 若者の映画館 コロナ禍で回復?
    8. 18. POCO F7レビュー、5万円台でフラッグシップクラスの処理能力と強力バッテリーを持つ高コスパ端末
    9. 19. アリババAI開発「情景」を編集
    10. 20. 「パラサイトクレンズ」で腸をリセット？ そんなことせずに病院に行ってください
    1. 1. 甲子園決勝 異例の対応に称賛
    2. 2. ジャッジが1試合9発の大爆発
    3. 3. 訴えられた大谷に次の「逆風」か
    4. 4. 佐々木朗希 球速低下気づかず?
    5. 5. 田中碧 英複数メディアが「8点」
    6. 6. 大谷ビジネスの現実 不吉な予兆
    7. 7. MLBで44号ソロ 大谷抜く一撃
    8. 8. カールスルーエFW福田師王を獲得
    9. 9. 巨人森田 8号ソロでプロ初被弾
    10. 10. 大谷に熱視線 解説者の姿に反響
    1. 11. 移籍噂のイサク 公式で声明
    2. 12. バレー男子主将 肉離れを明かす
    3. 13. 迷わない方がいい オリ中島が5号
    4. 14. 甲子園 西村一毅が実力発揮せず
    5. 15. ヤ軍が「問題児」の21歳を指名
    6. 16. ゴルフ・柏原明日架 今季初V
    7. 17. 山梨学院大勝 打線にファン驚き
    8. 18. 北島康介氏が一般女性と不倫か
    9. 19. 中井卓大が11年過ごしたレアル・マドリードに別れ「かけがえのない経験」…新シーズンはレガネスBで挑戦へ
    10. 20. MLB監督 山本由伸好調の理由分析
    1. 1. ピコ太郎の「PPAP」毎月の印税額
    2. 2. 福山雅治出たか…フジ問題に絶句
    3. 3. 土屋太鳳に指摘「理解に苦しむ」
    4. 4. 土屋太鳳に「夫婦揃ってヤバい」
    5. 5. 20代女性を待ち伏せして首を絞めた後、なぜか“告った”ストーカー男のピュアすぎる女性関係
    6. 6. キモすぎ フジドラマに拒絶反応
    7. 7. 長嶋一茂 番組収録中に突然退出
    8. 8. ロッチ中岡「思い込み」で減量か
    9. 9. 杉浦太陽 辻との「倦怠期」回顧
    10. 10. 俳優の秋田宗好さんが死去 54歳
    1. 11. 金魚を2種類の水で飼育 実験話題
    2. 12. 不倫騒動 いけちゃん活動再開へ?
    3. 13. 電撃婚 熱帯夜に手繋ぎスーパー
    4. 14. 古田新太「朝飯と昼飯はムダ」
    5. 15. 妊娠中の中川翔子「また巨大化」
    6. 16. 太鳳「子が舐めた商品戻し」波紋
    7. 17. とんねるずにブチギレ事件の真相
    8. 18. 広陵を擁護? アンビリバボー物議
    9. 19. 長嶋一茂 クイズ巡り途中退席
    10. 20. 元大食いタレ 小食ぶりにX心配
    1. 1. 喉の違和感 総合病院で衝撃結果
    2. 2. 30・40代の女性に多い橋本病とは
    3. 3. 秋冬に大注目 赤系バッグ&コーデ
    4. 4. 独身なのに 夫にお仕置きエピ
    5. 5. セレクトショップ「CONZ」がウィメンズラインを始動、セレクト20ブランドのうち約半数が新規導入
    6. 6. 「まさか…！？」金持ち夫に離婚を突きつけられた32歳女が、1年後に知った別れの真相
    7. 7. なぜ私は大切にしてもらえない？「愛され力」を“弱める”３つの習慣
    8. 8. 待ってましたーーーッ！！【ミスド】55周年おめでとう♡「最新ドーナツ」に注目
    9. 9. 喫茶店巡り惹かれた京都の土地柄
    10. 10. 「ジョジョ」一番くじ ローソン
    1. 11. 二股、そして不倫…。禁断の恋を楽しんだ女性が家族に勘当されてすべて失った話
    2. 12. メイクのプロが現場で使う「テカらないツヤ肌」コスメ
    3. 13. 360度どこから見ても華やか♡ SNS映えが狙える「チュールフリルブラウス」の着回し術
    4. 14. 【ネコ漫画】表情の変化、わかる？野良猫が見つけた場所と温もり…　猫が飼い主を「家族だと認識」するまでの物語【作者に聞く】
    5. 15. 【50代の垢抜けヘア】ちょい切りで即こなれ！「レイヤーカット」って最強説♡
    6. 16. 夏ぴったり 贅沢抹茶かき氷登場
    7. 17. 「つまらない夫」から変える習慣
    8. 18. GUのスカートでマンネリ解消
    9. 19. 婚活で衝撃の告白「ワリカン男」
    10. 20. 【おひつじ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 8月22日〜9月21日の運勢は？