マンチェスター・シティの現体制はさらに続くことになるのかもしれない。『MEN IN BLAZERS』のYouTubeチャンネルに出演したシティの指揮官であるペップ・グアルディオラ監督はインタビューを受けた際に、ケビン・デ・ブライネの退団、新シーズン、そして自身の去就について言及した。「(契約は)あと2年ある。もしかしたら2年延長するかもしれない。問題はいつ休みを取るかだ。それは2年後、4年後かもしれない。今は気分がいいんだ