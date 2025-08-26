ニューストップ > 芸能ニュース > ロマン 大作映画『宝島』に出資 PR企画 コラボニュース ロマン 大作映画『宝島』に出資 2025年8月26日 18時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 9月19日公開の大作映画『宝島』に、個人で出資できるデジタル証券が登場 フィリップ証券の永堀社長は「共感した人が応援できる仕組み」と力を込める 投資家3名も「公開までワクワク」「観ればみるほど良い作品」と期待を語る ・日本初！映画『宝島』デジタル証券／フィリップ証券 phillip.co.jp/st/intro 記事を読む おすすめ記事 対向車線のバスと衝突し7歳と5歳の姉妹が死亡 母親に禁錮4年を求刑「二度と車を運転しない」 福岡地裁 2025年8月22日 11時10分 女性記者の遺体に隠せぬ拷問痕、眼球など摘出し証拠隠滅か…最期究明へ取材「裁き与えるまで調査続ける」 2025年8月26日 5時0分 “母は社長愛人だったの…”妻の悲痛な告白にも「ふふふ」と笑う42歳夫 それでも学んだ「これが愛かも」 2025年8月26日 11時12分 「バチバチだった」木村拓哉 20代で“不仲説”流れた「共演俳優」に言及しファン騒然 2025年8月25日 19時30分 「挨拶しない先輩」暴露で波紋、平野紫耀の投稿で“特定”された旧ジャニの大物タレント 2025年8月25日 17時30分