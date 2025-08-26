日本初…“個人”で大作映画『宝島』に出資できる！ 少額から映画製作に参加できる「計り知れないロマン」の仕組み



「映画が公開されて興行成績が上がっていくと…」

「製作委員会に法人が出資しているところの一部の枠を私たちが間接的に頂いて、それを投資家様にデジタル証券として販売させてもらうという形です。映画が公開されて興行成績が上がっていくと、それに従って投資家さんの分配金も多くなる、ということですね」

「今回の『宝島』が映画デジタル証券としては、少なくとも日本では最初の例になると思います。これがうまくいけば、第二弾、第三弾と発展させていければ良いなとは思っています」

撮影見学やプロデューサーと会話…「特典だけでも充分に満足感がある」

「1口10万円という金額は、いろいろと体験してくると改めてそこまで大きい金額ではないな、と。元本保証がないこともわかっていますし、どれくらい分配されるかを期待していないわけではありません。でも、やっぱりそこは……。監督さんやプロデューサーさんが参加するようなイベントにも参加させてもらいましたし、そこで話を聞かせてもらって、たくさんの人に『宝島』を観てもらいたいという気持ちも高まっています」

「撮影見学をさせてもらったり、イベントに参加したり。プロデューサーさんもサービス精神旺盛でして、本当にいろいろとじっくり話をすることができました。最初から我々個人投資家も製作委員会の一員ですよ、というスタンスで接してくれて、出資してくれたからには一緒に宣伝活動をしましょう、と」



「話のきっかけは、映画制作会社の代表と話していて、私のアイデアに共感してもらったことなんです。個人的に映画が大好きで、ずっと証券会社で働いてきましたが、人生のどこかで映画に携わりたいという思いも捨てきれなくて……。このデジタル証券ならば、ひとつの作品に共感した人がそれを応援する、参加する気持ちで出資する。そういう世界になれば素晴らしい、と」

「最初に日経新聞でこの映画デジタル証券のことを知ったんです。で、個人的に以前から映画に個人が出資できるような世界が来ればいいな、と思っていたこともあって。それが実現したような金融商品が出ているならば、じゃあ自分が出資せずに誰がする、といった感じでしたね。おカネがどれだけ戻ってくるかということよりも、どういう特典があるかを見て、それで最終的に決めました」

「ようやく個人が映画に出資できる仕組みができた。それがすごくうれしかった」

「そのときは諦めたんですが、もう30年も前のことになります。それが実現した、ようやく個人が映画に出資できる仕組みができた。それがすごくうれしかった」

「現時点でも充分に満足感はありますよ。特典内容もすごく楽しませていただいています。ただ、最終的なところでは分配金は重要ですよね。だからこそ自分の行動で少しでもヒットの力になれれば、という。周囲の人に話しても面白がられますよね。『映画に出資してるんだけど、ぜひ観てほしい』と話すと。それもまた、このデジタル証券の魅力のひとつかもしれません」

「今回はフィリップ証券だから安心して投資することができた。マネする人がこれから出てくるかもしれないですが、どこがやっているかを確認し、ちゃんと連絡を取って間違いないと確信することも大切だと思います」

「双方向、というのは魅力だと思います。こういう特典があったら、こういうことができたら、と投資家さんに教えていただき、ご提案いただく。それを受けてこちらからもじゃあこういうことをやったらいいんじゃないか、と。そうやってやりとりをしていければ、もっと魅力的な商品になると思います」

映画には「計り知れないロマン」がある？

「いろんな情報が気になりますよね。『国宝』が大ヒットしたとか、そういう話を聞くとちょっと安心したり。『宝島』も3時間超えの長編ですから、『国宝』があれだけの興行収入なら『宝島』も、みたいに（笑）。私は試写を見ていないので、公開初日。見終わったら他のお客さんの表情、見ちゃうと思います。楽しんでくれたかな、と。公開が心配というよりは、ワクワクしています。文化祭の出し物をみんなでするような、そんな感じに近いかな」（宮本さん）



「ドキドキしますね。これまで特典を満喫させてもらいましたが、あとは無事に公開されるか、ヒットするか。テレビとかを見ていても、何かニュースが出るんじゃないかと気になってしまいます（笑）」（遠藤さん）

「原作は文庫でも上下2巻。それを映画にするというと、どうなのかなと最初は思ったんです。でも3時間の大作に仕上げたということで、これは期待できるぞ、と。投資家特典の試写や全国キャラバンの先行上映で何回か観ましたが、観ればみるほどいい作品ですよ。米統治下の沖縄というテーマは難しいと思うんですが、映像の作り込みもスゴいですし、出演者さんも戦後の沖縄の苦労とか悲しみ、怒りとかそういった感情を素晴らしく表現してくださって……」