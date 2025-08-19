東京ディズニーリゾートでは、2025年9月16日(火)から10月31日(金)までの間、スペシャルイベント“ディズニー・ハロウィーン2025”を開催！期間中、パークの定番食べ歩きフード「ポップコーン」に、毎年大人気のカボチャをモチーフにしたポップコーンバケットが2025年も登場します☆ 東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”ポップコーン、バケット付き  価格：3,200円（BBポップコーン、バケット付