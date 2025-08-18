世界のサッカー大会の枠組みは、この５年、10年で大きく様変わりしている。筆頭であるワールドカップは2026年大会から出場国が32か国から48か国に激増。欧州ではUEFAネーションズリーグが2018-19シーズンから２年ごとに開催されている。クラブレベルでも、チャンピオンズリーグは36チーム出場と大幅に大会を拡大し、グループリーグではなく、リーグフェーズが行われ、試合数が増えた。また、今年はクラブ・ワールドカップが