日英「最大の軍艦」2ショットが実現海上自衛隊は2025年8月12日、護衛艦「かが」とイギリス海軍の空母「プリンス・オブ・ウェールズ」の共同訓練を捉えた画像を公式Xで公開しました。この共同訓練で、日英両国が誇る巨艦の2ショットが実現しました。【画像】これが日英の「巨大軍艦」が並んだ瞬間です護衛艦「かが」は、海上自衛隊で最大の戦闘艦艇である、いずも型護衛艦の2番艦です。2017年に就役し、2024年3月にF-35B戦闘機