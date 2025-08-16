60歳で定年退職を迎えた母から「年金支給が始まるまでの5年間、毎月10万円援助してほしい」と頼まれたら、多くの人が悩むでしょう。 家計に余裕があれば快く応じられるかもしれませんが、自分の生活費や子どもの教育費などの負担を考えると現実的ではない場合もあります。 そんな時、まず知っておきたいのが「60歳でも利用できる制度や支援策」です。援助を決める前に、制度を組み合わせて生活費の不足分を補える可能性