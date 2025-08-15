ロシアのラブロフ外相（タス＝共同）【モスクワ共同】ロシアのラブロフ外相は15日に開催される米ロ首脳会談の見通しについて「われわれは論拠を持ち、明瞭な立場がある。それらを説明していく」と語った。ロシア国営テレビが15日、インタビューを報じた。ロシアが繰り返し主張してきたウクライナの北大西洋条約機構（NATO）加盟放棄や、ロシアが一方的に併合したウクライナ東部・南部4州のロシア領承認などを求めるとみられる