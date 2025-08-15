中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京8月15日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は14日、韓俊（かん・しゅん）農業農村部長が訪日を見送ったとする日本政府の発表を巡り、台湾地区の外事部門責任者、林佳竜（りん・かりゅう）の訪日と関連付ける分析について、中国は日本が歴史を深く反省し、歴史の教訓をくみ取り、台湾問題で言動を慎重にし、「台湾独立」分離勢力に誤ったシグナルを発信しないよう促すと