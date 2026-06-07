◆競泳▽日本選手権最終日（７日、東京アクアティクスセンター）女子５０メートル平泳ぎは日本記録保持者の鈴木聡美（ミキハウス）が３０秒３９で優勝した。女子最多９連覇と１００メートル、２００メートルと合わせ今大会の３冠を達成した。３５歳のベテランが歴史に名を刻んだ。前半は横並びの展開だった。２５メートル付近からギアを上げ、２位の選手に約１秒をつけて９連覇を果たした。３月にも代表選考を兼ねる日本選