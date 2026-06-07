現在放送中のTBS日曜劇場『GIFT』に出演している山口智子のインタビューコメントが公開された。 参考：『GIFT』は“関係性”を描くドラマだ星々のような個が織りなす群像劇の真価 本作は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さ、そして愛を知っていく絆と再生の物語。金沢知樹が