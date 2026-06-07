フードモチーフってなんでこんなに心がときめくの？食べられるわけでもないのに…!!そんな魅力を持つ雑貨を作るブランドや、作品を手掛ける作家さんたちに、フードモチーフのときめきの秘密を聞きました。食べ物は幸せな思い出と密接な関係がある今回紹介している作家さんやブランドに、フードモチーフの魅力について聞きました。レトロなケーキなどをモチーフにしているLINDATOKYOさんは、「色彩やフォルムの楽しさが、実際に食