スウェーデンのストックホルムを拠点とするデザイン・エンジニアリング集団Teenage Engineeringは8月13日、小型フォームファクタのPCケース「computer-2」を発表した。販売価格は0円（無料）、「世界で最も安いPCケースを作る」という目標を実現した。computer-2は発表と同時に配布が開始され、1人1台までに制限されたが、初回分は即座に在庫切れとなった。現在computer-2のストアページで再入荷通知の登録を受け付けている。ただ