【新TVCM「3人のマンガ好き 無料なや～つ」篇】 9月11日より全国で順次放映開始 【24時間限定全巻無料キャンペーン】 開催期間：9月11日～9月18日 NTT ソルマーレが運営する総合電子書籍ストア「コミックシーモア」は、小芝風花さん､木村昴さん､ハライチ澤部佑さんが出演する新TVCM「3人のマンガ好き 無料なや～つ」篇の放映を9月