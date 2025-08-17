観賞用として広く飼育されている熱帯魚のグッピーを調べた研究で、体色のオレンジ色が濃いオスの個体ほど性的に活発で健康である可能性が高いことが分かりました。Deep learning reveals the complex genetic architecture of male guppy colouration | Nature Ecology & Evolutionhttps://www.nature.com/articles/s41559-025-02781-wOrange is the new aphrodisiac-for guppieshttps://phys.org/news/2025-07-orange-aphrodi