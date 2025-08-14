大谷の成長にレジェンドも舌を巻いた(C)Getty Imagesメジャーリーガーとなった日本人選手では、史上初となる4度目のMVPはなるか。大谷翔平ドジャース）のパフォーマンスに関心は高まる一方だ。現時点で大谷は「筆頭候補」だ。【動画】トラウトを翻弄しての奪三振！大谷翔平の圧巻投球を見る今季から約2年ぶりに投打二刀流を再始動させた31歳は、ここまで打っては打率.284、ナショナル・リーグトップの43本塁打、OSP1.021