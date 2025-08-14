「獲得は失敗だったと言われていた」MLB703発の大打者が回想した大谷翔平の“足跡”「言葉の壁を破っただけじゃない」
大谷の成長にレジェンドも舌を巻いた(C)Getty Images
メジャーリーガーとなった日本人選手では、史上初となる4度目のMVPはなるか。大谷翔平（ドジャース）のパフォーマンスに関心は高まる一方だ。
現時点で大谷は「筆頭候補」だ。
今季から約2年ぶりに投打二刀流を再始動させた31歳は、ここまで打っては打率.284、ナショナル・リーグトップの43本塁打、OSP1.021、長打率.630のハイアベレージをマーク。一方で投げては、リハビリの都合から消化したのは計23.1イニングと規定投球回には遠く及ばないものの、防御率3.47、奪三振率12.34と圧巻のスタッツを残している。
パドレスとのし烈な首位争いを続けるチームで、投打に「違い」を生み出している。そんな大谷のパフォーマンスは、かつての同僚も舌を巻く。
「彼は野球界で最高の選手だよ。間違いなくね」
MLBの公式ネット局『MLB Network』の番組「MLB Central」で、そう振り返るのは、かつてエンゼルス時代に苦楽を共にしたアルバート・プーホルス氏だ。MLB通算703本塁打を放ったレジェンドは、メジャーリーグにやってきた当初の大谷について、こうも明かしている。
「ショウヘイが適応できた理由の一つは、身体が大きくなったこと。彼はより強くなり、そしてリーグについて学んだ。彼が日本からやってきた時、リーグのレベルに適応することに苦労していた。そしてメディアから『獲得は失敗だった』『エンゼルスは過ちを犯した』と騒ぎ立て、色々と言われていた。それが今や、球界で最高の選手であり、最もエキサイティングな選手になった」
さらに「ここ6、7年で彼がやってきたことは本当に凄いことだ」と強調したプーホルス氏は、「言葉の壁を破っただけじゃない。身体を鍛えながら、リーグのレベルを理解して、なおかつ5、6日に一度はマウンドに立つんだ。その全てが特別だ」と指摘した。
間近で成長を見定めてきた2000年代のメジャーリーグを代表数大スターが、惜しげもなく絶賛する。この事実にこそ、「MVP間違いなし」と指摘される大谷の偉才ぶりが集約されていると言えよう。