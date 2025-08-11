プレミアリーグ戦士がまたしてもサウジアラビア行きを決断したようだ。『Foot Mercato』によると、昨季限りでエヴァートンを退団してフリーエージェントになっていた32歳のマリ代表MFアブドゥライェ・ドゥクレはサウジアラビアのネオムSCへのフリー移籍が決定したという。スタッド・レンヌの下部組織出身であるドゥクレは2012年７月に同クラブのトップチームに昇格すると、その後はワトフォードやグラナダでプレイ。2020年９月には