「お出迎えしなくちゃ!」ママが帰宅した2匹の甘えん坊姉妹が大興奮わんちゃんホンポ

「お出迎えしなくちゃ!」ママが帰宅した2匹の甘えん坊姉妹が大興奮

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • Instagramに投稿された、ママが帰宅した時のワンコ2匹の様子を紹介している
  • 2匹はお互いのことが見えなくなるほど、ママに夢中だという
  • 2匹が幸せそうに一体化している姿が可愛すぎて、投稿者は笑ってしまった
記事を読む

おすすめ記事

  • 犬
    犬が愛おしい「く」の瞬間。かわいくて毎日忙しい日々も12年目へと続いていく 2025年8月3日 20時0分
  • 『ママ、はやく来て！』大型犬が急いで呼んできたので、着いて行った結果…可愛すぎる『まさかの理由』に反響「いい話」「言われてみればｗ」
    『ママ、はやく来て！』大型犬が急いで呼んできたので、着いて行った結果…可愛すぎる『まさかの理由』に反響「いい話」「言われてみればｗ」 2025年8月9日 11時40分
  • 可愛らしい赤ちゃん犬をお迎え→たったの2分後…帰りの車内で見せた『破壊力が高すぎる行動』が170万再生「ほっぺたまらん…」「愛おしい」
    可愛らしい赤ちゃん犬をお迎え→たったの2分後…帰りの車内で見せた『破壊力が高すぎる行動』が170万再生「ほっぺたまらん…」「愛おしい」 2025年8月6日 17時50分
  • 『散歩に行きたくない犬』VS『ハーネスをつけたい飼い主』→隅に追い詰めた結果…衝撃的な『抵抗の仕方』に1万いいね「笑ったｗ」「お尻ｗｗ」
    『散歩に行きたくない犬』VS『ハーネスをつけたい飼い主』→隅に追い詰めた結果…衝撃的な『抵抗の仕方』に1万いいね「笑ったｗ」「お尻ｗｗ」 2025年8月8日 7時50分
  • アウトレットでお買い物→帰り際、秋田犬がダダをこねて…見た目からは想像できない『赤ちゃんすぎる光景』が123万再生「しょんぼりｗ」
    アウトレットでお買い物→帰り際、秋田犬がダダをこねて…見た目からは想像できない『赤ちゃんすぎる光景』が123万再生「しょんぼりｗ」 2025年8月7日 8時10分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 広陵高校 夏の甲子園大会を辞退
    2. 2. 二階堂ふみ、カズレーザーと結婚
    3. 3. 「先生」孤独死 荒れ果てた現場
    4. 4. 辻希美が出産 希空が喜びつづる
    5. 5. 広陵が辞退「何も感じない」
    6. 6. マクドナルド騒動 配達員も不満
    7. 7. ニトリ会長の過去TVで放送できず
    8. 8. 二階堂ふみ結婚「告白」から8年
    9. 9. 中居氏「SMAPライブ鑑賞」の衝撃
    10. 10. 中居正広氏 仲間に意外な対応か
    1. 11. 元日本代表の釜本邦茂さん死去
    2. 12. 耳から異音する小4 これはやばい
    3. 13. 津田学園が不戦勝「嬉しくない」
    4. 14. 発達障害が増えた「本当の理由」
    5. 15. 1147億円男に「もううんざり」
    6. 16. 深津絵里 恋人と19年間同棲中か
    7. 17. 10歳でおじさんから性被害…硬直
    8. 18. 唯一無二の存在だった綾瀬に陰り
    9. 19. 藤井七冠 女流棋士新制度に指摘?
    10. 20. 広陵 中井監督は指導から外れる
    1. 1. 耳から異音する小4 これはやばい
    2. 2. 元日本代表の釜本邦茂さん死去
    3. 3. 藤井七冠 女流棋士新制度に指摘?
    4. 4. 中学校トイレに扉なし 切実な声
    5. 5. 紀子さま 気分は「天皇の母」か
    6. 6. レンタカーが事故か 女性2人死亡
    7. 7. 張本勲氏 語れなかった被爆体験
    8. 8. 新宿御苑で「カブトムシ激減」か
    9. 9. 公園で男性死亡 事故で搬送辞退?
    10. 10. 逆走車と衝突 子ども含む6人搬送
    1. 11. ２８歳のプロボクサー２人、急性硬膜下血腫で死去…同一興行で異例の事態
    2. 12. 辞退の広陵 調査中の別事案も
    3. 13. 左手指ない 高校球児が甲子園へ
    4. 14. 万博の記念ドリンク「詐欺」の声
    5. 15. 「サイゼ離れ」が起こらない理由
    6. 16. 福岡県に線状降水帯が発生
    7. 17. ようやく妻が死んだ 動画に反響
    8. 18. 「目の日焼け」が招く健康リスク
    9. 19. 花火大会事故 推定原因を公表
    10. 20. 「高速道路に子ども」11歳が骨折
    1. 1. 10歳でおじさんから性被害…硬直
    2. 2. 不倫がTVに映る→電話に青ざめる
    3. 3. 悠仁さま 夜の学生生活を謳歌か
    4. 4. 「ありえない生き物」写真に戦慄
    5. 5. 子どもできない 気味の悪い助言
    6. 6. 事実婚ならではの深刻な問題
    7. 7. 溺れやすい子ども 7歳と14歳の訳
    8. 8. 吉野家 期間限定メニューを絶賛
    9. 9. 赤沢氏「ちゃん」投稿 野党批判
    10. 10. エアコンの電気代 風量で3倍に?
    1. 11. 既読スルー招く絵文字 要注意
    2. 12. 「事件」で通報される→13歳差婚
    3. 13. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
    4. 14. ポケカ大量廃棄 民泊で異様光景
    5. 15. 広陵高校「いじめ」と判断せず?
    6. 16. 冷蔵庫が空 生活保護受けられず
    7. 17. ヤクザたちに人気 意外なお中元
    8. 18. 「性欲は邪魔」21歳で去勢手術
    9. 19. 35歳でおばあちゃんに 女性の今
    10. 20. 石破首相 責任「適切に考える」
    1. 1. 日本代表のユニ購入 中国で反響
    2. 2. 米大学で古文書窃盗か 男を訴追
    3. 3. 鉛入り食事で園児235人入院 中国
    4. 4. 韓国女性用サウナで「人糞」か
    5. 5. 韓国女優の動画「最悪のマナー」
    6. 6. 中国、世界の一大抹茶供給源に　内陸部、日本茶人気で生産拡大
    7. 7. イチャイチャで転落死 ブラジル
    8. 8. ピットブルがお手柄、通行人の助けを借りて意識不明の飼い主を救助　米
    9. 9. サムスンが早くAppleに供給へ?
    10. 10. トランプ氏 少女人身売買の疑惑
    1. 11. 雑菌多し ホテルで不衛生なモノ
    2. 12. 米政権、UCLAに和解金要求
    3. 13. 原爆投下を映画化 監督が言及
    4. 14. 中国ウルムチ 爆発的な成長ぶり
    5. 15. 日本式引っ越し 中国で人気に
    6. 16. 正恩氏の公開写真に施工不良か
    7. 17. 中央アジアの北朝鮮で地獄絵図
    8. 18. 急性栄養失調 5歳未満の子ども増
    9. 19. 仏女性 巨大な衛星アンテナ設置
    10. 20. 中国でステルス機の写真が流布
    1. 1. 「先生」孤独死 荒れ果てた現場
    2. 2. 発達障害が増えた「本当の理由」
    3. 3. 2度の大暴落「12年前の教訓」
    4. 4. 日本生命の問題 証拠隠蔽図った?
    5. 5. コロナ後遺症 散歩で3日寝たきり
    6. 6. お金使わぬ日本人 100均が原因?
    7. 7. IR有力候補に? 日産追浜工場浮上
    8. 8. 30代で年収680万円 位置づけは?
    9. 9. 「遺族年金」だけで生活できるか
    10. 10. スペインに学ぶ「生き残り戦略」
    1. 11. 「断熱フィルム」夏にも効果的?
    2. 12. Z世代に人気のアプリ「Jiffcy」
    3. 13. 地方都市 タワマン建設ラッシュ
    4. 14. 実家じまい 兄弟が叫ぶ弟と壁
    5. 15. 1万円分の暗号資産 15年後の価値
    6. 16. タワマン購入で「大失敗」の事例
    7. 17. 未払賃金立替 企業の倒産が急増
    8. 18. マック「ポケカ」配布巡りお詫び
    9. 19. イスラム教 なぜ偶像崇拝禁止?
    10. 20. 八洲電機 上場来高値を奪還
    1. 1. マクドナルド騒動 配達員も不満
    2. 2. 新生JDI 社長の「CEO」が説明
    3. 3. OpenAIの発表 グラフに矛盾か
    4. 4. REDMAGICのゲーミングタブレット
    5. 5. Switch「キーカード」の問題点
    6. 6. LINEで やってはいけないNG行動
    7. 7. AIの遅れは「むしろいい」見解
    8. 8. マック注文「混乱ほぼ確実」
    9. 9. キングジム 新型テプラを発売
    10. 10. Google検索に「AIによる概要」
    1. 11. モンベルで夏を攻略 隠れ名品
    2. 12. AIに奪われにくい仕事 結果発表
    3. 13. AIがソフトウェアを検証
    4. 14. ノートPC充電向けバッテリー発売
    5. 15. コンビニのクレジットカード決済端末に巧妙に仕込まれたスキミングマシンのムービーが話題に
    6. 16. 乃木坂46とコラボ 実施日が決定
    7. 17. エディオン 関西空港にオープン
    8. 18. 驚異の実力を持つAIエージェント
    9. 19. iOS26の「戻ボタン」機能復活
    10. 20. 「シームレスせん」の新マグ
    1. 1. 広陵高校 夏の甲子園大会を辞退
    2. 2. 広陵が辞退「何も感じない」
    3. 3. 津田学園が不戦勝「嬉しくない」
    4. 4. 1147億円男に「もううんざり」
    5. 5. 広陵 中井監督は指導から外れる
    6. 6. 「北関東一売れている男」捕まる
    7. 7. 広陵校長 辞退は「苦渋の決断」
    8. 8. 甲子園辞退 野球部員の暴力発覚
    9. 9. 元関脇の琴富士が死去 60歳
    10. 10. 佐々木朗希復帰で 火種発生も
    1. 11. SNS禁止の広陵 批判知らず出場?
    2. 12. 不祥事で開幕後に辞退 広陵が初
    3. 13. 夏の甲子園 10日の全4試合を順延
    4. 14. 「もうやめてくれ」セ・リーグに
    5. 15. 辞退の広陵 緊急の保護者説明会
    6. 16. 横浜FC×浦和でサポーターに異変　試合が約5分間中断…スタッフが緊急対応で意識回復→病院にて治療へ
    7. 17. 広陵が甲子園辞退 出場校の反応
    8. 18. 広陵辞退の経緯 寮に爆破予告も
    9. 19. 広陵高校に実名告発「性被害に」
    10. 20. 広陵が暴力事案の詳細を公表　出場辞退せず７日初戦　被害生徒、保護者に謝罪「不適切な行動があったことは極めて遺憾」
    1. 1. 二階堂ふみ、カズレーザーと結婚
    2. 2. 辻希美が出産 希空が喜びつづる
    3. 3. ニトリ会長の過去TVで放送できず
    4. 4. 二階堂ふみ結婚「告白」から8年
    5. 5. 中居氏「SMAPライブ鑑賞」の衝撃
    6. 6. 中居正広氏 仲間に意外な対応か
    7. 7. 深津絵里 恋人と19年間同棲中か
    8. 8. 唯一無二の存在だった綾瀬に陰り
    9. 9. 有名ハガキ職人が死去 有吉追悼
    10. 10. YOSHIKIが謝罪 3文字に失望の声
    1. 11. 人気ハガキ職人が31歳で死去
    2. 12. 二階堂ふみ＆カズレーザー、結婚を発表　共通の知人を通じて交際に発展「ゆるく朗らかな家庭を」
    3. 13. 今市隆二の復帰匂わせ? 拒否反応
    4. 14. ドリカム花火中止 原因に同情も
    5. 15. 氷川きよしの水着姿にSNS騒然
    6. 16. YOSHIKI アニメ劇中歌騒動を謝罪
    7. 17. 橋下徹氏と妹の関係性に驚き
    8. 18. 莫大な金目的 ジュリー氏に怒り
    9. 19. 不倫報道のNHKアナ 近日復帰か
    10. 20. 斎藤工との濃厚キス「ビビった」
    1. 1. 京都に全29棟の新ヴィラ施設、天然温泉や自然に浸る一棟貸しの宿泊空間
    2. 2. 綾瀬はるか ユニクロCMに賛否
    3. 3. 物語に猫が加わると...ゆるっと
    4. 4. ワークマン ショルダーバッグ
    5. 5. 弟と再会 姉弟の悲惨な現実
    6. 6. 「磐」はなんて読む？世界自然遺産があることで知られる秋田県の地名！
    7. 7. 溺れやすい子ども 7歳と14歳の訳
    8. 8. 沖縄の味を求めるならカルディへ
    9. 9. アパレル店員が来店で驚くこと
    10. 10. ファミマの新作 待望の夏新作
    1. 11. 風邪かと思ったら…即入院と診断
    2. 12. タカノ 3日間限定の贅沢パフェ
    3. 13. 『星のカービィ』×阪急電車“コラボガシャポン”発売へ！　連結して楽しめるフィギュア
    4. 14. 猫と一緒のベッドで眠る 攻防戦
    5. 15. 思わぬ潜み方する猫 SNSで話題
    6. 16. カルディの「一口おやつ」紹介
    7. 17. のののかは孤独 友達に傷心
    8. 18. 双子座・女性の運勢 いまの傾向
    9. 19. 思わず復縁? 元カレキュン死LINE
    10. 20. 子どもが万引き ゴネる親へ一言
    x