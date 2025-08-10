Instagramに投稿されたのは、ママさんが帰宅した時のワンコ2匹の様子です。ワンコたちは大喜びで歓迎しているうちに、体がピタッとくっついてしまって…？投稿は記事執筆時点で4万2000回再生を突破し、「おもしろ可愛い」と話題になっています。

【動画：家に帰ったら、ドアの前で2匹の小型犬が『熱烈大歓迎』→嬉しくなりすぎて…まさかの様子】

ママさんの帰宅に、ワンコたちが大喜び

ペキニーズ×チワワのMIX犬「ピノ」ちゃんと「パルム」ちゃんは、家族が大好きな甘えん坊の姉妹。この日、ママさんが帰宅すると、2匹は「お出迎えしなくちゃ！」とばかりに、ドアの前で待機し始めたそう。

しっぽをフリフリしながら吠えて、「早くママに会いたいよ～」と待ちきれない様子の2匹。そしてママさんがドアを開けて部屋に入ってくると…。

まずはパルムちゃんが、ぴょんぴょんとステップを踏みながらママさんのそばへ。ルンルンしている姿が、たまらなく愛おしいです。少し遅れてピノちゃんも、ママさんの方へトコトコ…。

2匹の体がぶつかりそうになって、「おっと、危ない」とパルムちゃんがピノちゃんの背中を飛び越える場面も。どうやら2匹はお互いのことが見えなくなるほど、ママさんに夢中のようです。

愛を感じるお出迎え

すっかりハイテンションになって動き回ったり吠えたりしている2匹に、「おいで」と手を伸ばすママさん。するとパルムちゃんは後ろ足で立ち上がり、ママさんの左右の手に交互にタッチして熱烈歓迎してくれたとか。

一方、ピノちゃんは「タッチ」と言われても、ママさんの手のひらをじーっと見ているだけだったそう。どうやら「タッチはいいから、よしよしして？」と、さっそく甘えん坊モードになっているようです。

パルムちゃんの情熱的なお出迎えと、ピノちゃんのマイペースなお出迎え、どちらもママさんへの愛が感じられて、見ていてほっこりします。

嬉しすぎて一体化！？

ママさんは「お留守番してくれてありがとう」とお礼を言いながら、ピノちゃんとパルムちゃんを優しく撫でてあげたそう。2匹が嬉しくてデレデレしているうちに、どんどん距離が縮まって…。

なんとママさんの右手と左手の間で、ピノちゃんとパルムちゃんがピタッとくっついたとか！2匹が幸せそうに一体化している姿が可愛すぎて、ママさんも声を出して笑ってしまったそうですよ。

この投稿には「大興奮ぶりがすごくて可愛すぎます」「パルムちゃん、ピノちゃんを飛び越えたね。2匹の喜びようが微笑ましい」といったコメントが寄せられ、ピノちゃんとパルムちゃんの可愛いお出迎えは、多くの人に笑顔と癒しを届けてくれることとなりました。

ピノちゃん＆パルムちゃんの甘えん坊で可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「piiinostagram」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「piiinostagram」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。