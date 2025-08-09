マンチェスター・ユナイテッドで苦しむデンマーク代表ストライカーは今夏去就が注目されている。移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、マンUに所属するデンマーク代表FWラスムス・ホイルンドは今夏の移籍市場でレンタル移籍でクラブを離れる可能性があるという。2023年8月にアタランタからマンUに完全移籍を果たしたホイルンド。移籍金7200万ポンドで加入し大きな期待を寄せられていた同選手だが、マンUではここ