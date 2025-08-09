ブライトンに所属する有望株を巡って場外でのマンチェスター・ダービーが勃発している。『EPSN』によると、ブライトンに所属するMFカルロス・バレバにマンチェスター・ユナイテッドとマンチェスター・シティが関心を示しているようだ。ブライトンはバレバの評価額を1億2000万ユーロに設定しており、獲得を希望するクラブにはその金額の移籍金を求めるとみられている。ただ、ブライトンは今夏バレバを売却するつもりはなく、移籍す