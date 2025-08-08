ドル買いが優勢、今週のドル安の流れに週末調整ドル円は１４７円台後半へ＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、ドル買いが優勢になっている。先週末の弱い米雇用統計がドル売りを強めたあと、今週に入っても目立った反発の動きはみられていない。むしろ、複数の米金融当局者から９月利下げを示唆する発言がみられており、根強いドル売り圧力がみられた。しかし、きょうは週末を控え、来週１２日には米ＣＰＩが発表されること