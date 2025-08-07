乾真大さんは2022年に現役引退し、同年12月から母校・東洋大のコーチに日本ハム、巨人で通算74試合に登板した乾真大さんは、独立リーグ・神奈川FDに所属していた2022年8月に現役引退を表明し、同年12月から母校・東洋大のコーチに就任した。NPB時代には、優勝も長い2軍生活もトレードも戦力外も経験。10失点を喫した試合もあったが、その全てが指導者としての礎となっている。2022年はチームの主力に君臨し、最速149キロをマー