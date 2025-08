MicrosoftがGoogleのChrome OSのライバルとしてリリースした低価格帯端末向けのOSである「Windows 11 SE」のサポートを、2026年10月で終了することが明らかになりました。Microsoft is killing off Windows 11 SE, its Chrome OS competitor | The Vergehttps://www.theverge.com/news/717253/microsoft-windows-11-se-chrome-os-competitor-end-of-supportMicrosoft is killing Windows 11 SE - support to end in 2026 | Windows