AIによる画像生成は功罪相半ばするものですが、観葉植物界隈では、存在しない植物の画像を用いて愛好家を呼び込む詐欺が発生していると注意喚起が行われています。Don’t Get Fooled: The Rise of AI-Generated Plant Scams - Bob's Market and Greenhouseshttps://www.bobsmarket.com/blog/dont-get-fooled-the-rise-of-ai-generated-plant-scamsAI is ruining houseplant communities online | The Vergehttps://www.theverge.co