Googleが検索のトップページで「AIモード」検索をテストしていることが報じられています。AIモードはAIを搭載した検索機能で、検索結果の要約や追加情報のフォローアップが行われます。Google might replace the ‘I’m Feeling Lucky’ button with AI Mode | The Vergehttps://www.theverge.com/news/665560/google-search-ai-mode-feeling-lucky-testsGoogle Testing AI Mode Button On Google Search Boxhttps://www.seroundta