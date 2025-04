「AV1」はNetflix、YouTube、Googleなどの大手テック企業が推進する動画圧縮コーデックで、従来のHEVC(H.265)やVP9と比べて約30%の効率向上が期待され、ロイヤリティフリーであることから注目を集めました。しかし、記事作成時点だとAV1は業界全体に広く普及しているとはいえず、その理由をテクノロジー系ニュースサイトのThe Vergeが解説しています。AV1 could improve streaming, so why isn’t everyone using it? | The Verge