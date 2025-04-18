不二家（東京都文京区）が、人気アニメ「名探偵コナン」の劇場版「名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）」とコラボした「青いバニラムースケーキ」を5月2日に新発売します。同商品は、江戸川コナンの青色ジャケットがモチーフになっていて、蝶ネクタイ型変声器のペーパープレートがトッピングになった一品。スポンジと苺のフィリングをバニラムースで包んでいます。全国の不二家洋菓子店、一部の不二家レストランで