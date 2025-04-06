フジテレビなどが設置した第三者委員会が、元「SMAP」中居正広の「女性トラブル」に関する調査報告書を発表。かつての国民的アイドルのイメージとのギャップが衝撃を与えたが、中居が過去に語っていた“恋愛観”への見方が変わる人もいたようだ。3月31日に発表された第三者委員会による報告書は、アンケート結果や要約版も含めると394ページに及び、中居から被害を受けた元フジテレビ女性アナウンサーとのトラブルの経緯や、フ