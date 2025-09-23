ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 中居正広氏の第三者委員会に異議申し立て ファンの署名が3日で1000人… 中居正広氏の「性暴力」第三者委が認定 中居正広 フジテレビ エンタメ・芸能ニュース 女性自身 中居正広氏の第三者委員会に異議申し立て ファンの署名が3日で1000人急増 2025年9月23日 15時48分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 中居正広氏のトラブルを巡る一部ファンの動きを「女性自身」が伝えた 第三者委員会に異議を申し立てる署名活動が7月31日に立ち上げられたそう 9月21日までの3日間で賛同者が1000人急増するなどしたとWEBメディア記者 記事を読む 関連の最新ニュース 中居正広氏の「性暴力」第三者委が認定 記事時間 中居正広氏の第三者委員会に異議申し立て ファンの署名が3日で1000人急増 記事時間 09/02 11:10 中居正広氏、YouTubeなどで再始動へ？「相棒探し」に奔走中か 記事時間 08/29 21:54 フジテレビが港前社長らに50億円請求「中居さんが出廷する可能性はある」 おすすめ記事 山口智子『ぐちバカリ』で際立った“大御所仕草”に戸惑いの声…「MC遮り」「足組み扇子」で毒舌連発 2025年9月22日 20時15分 噂のオチは常に「当せん者は島から出て行った」…ジャンボ宝くじ「1等前後賞6億円」が“バラ”で出た「種子島」の顛末 2025年9月23日 8時0分 私の留守中に夫が呼んでた“いかがわしいお姉さん”の正体にア然…「幼稚園で見たことある！」 2025年9月21日 15時45分 【テレ東が回答】『孤独のグルメ』 老舗温泉旅館が3年前のロケで受けた“不義理”を告発…広報が明かした「真相」 2025年9月22日 19時45分 「性交しています」奥尻島から函館に来て10代女性にみだらな行為 農業の男（48）を逮捕 函館市 2025年9月23日 4時8分