【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■JINが参加したドラマ『星がウワサするから』OSTに全世界のファンが注目！ BTS・JINが歌う、tvN土日ドラマ『星がウワサするから』のOST「Close to You」が「ワールドデジタルソングセールス」1位、「デジタルソングセールス」9位にチャートインした。 JINの清らかな声と繊細な表現力が際立つこの曲は、最新の英オフィシャルチャート「シングルダウンロ&#1