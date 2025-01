スペイン・カナリア諸島にあるカナリア天体物理学研究所(IAC)とラ・ラグーナ大学(ULL)は、太陽に似た恒星であるエリダヌス座82番星(HD 20794)周辺のハビタブルゾーン(居住可能領域)で新たなスーパーアースとなる惑星HD 20794 dの存在を確認しました。この発見は20年以上にわたる観測の成果で、地球に似た惑星の大気の研究に新たな可能性を開くものだといえます。The IAC confirms the existence of a Super-earth in the habitable