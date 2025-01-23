移籍情報に精通するイタリア人記者ファブリツィオ・ロマーノ氏は22日、自身の公式Xを更新。マンチェスター・シティのイングランド代表DFカイル・ウォーカーがイタリア1部ACミランにレンタル移籍すると報じた。ロマーノ氏は続けて、ミランがウォーカーの買取オプションを行使した場合、契約は2027年6月までのものになると述べている。2017年にシティに加入したウォーカーは、主力選手として319試合に出場。プレミアリーグ4連覇など