ヤクルトは22日、2025春季キャンプの参加メンバーを発表した。春季キャンプ1軍・2軍の振り分けは以下の通り。▼ 一軍参加メンバー（浦添）＜投手＞石山泰稚、清水昇、奥川恭伸、吉村貢司郎星知弥、松本健吾、小川泰弘、ランバート矢崎拓也、宮川哲、金久保優斗、バウマン鈴木康平、下川隼佑、石川雅規、山野太一荘司宏太、田口麗斗、石原勇輝、高橋奎二長谷川宙輝＜捕手＞古賀優大、中村悠平、松本直樹矢野泰二郎、橋本星哉＜