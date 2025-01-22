ヤクルト・高津監督(C)Kyodo News

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　ヤクルトは22日、2025春季キャンプの参加メンバーを発表した。

　春季キャンプ1軍・2軍の振り分けは以下の通り。

▼ 一軍参加メンバー（浦添）

＜投手＞

石山泰稚、清水昇、奥川恭伸、吉村貢司郎

星知弥、松本健吾、小川泰弘、ランバート

矢崎拓也、宮川哲、金久保優斗、バウマン

鈴木康平、下川隼佑、石川雅規、山野太一

荘司宏太、田口麗斗、石原勇輝、高橋奎二

長谷川宙輝

＜捕手＞

古賀優大、中村悠平、松本直樹

矢野泰二郎、橋本星哉

＜内野手＞

赤羽由紘、山田哲人、長岡秀樹、茂木栄五郎

オスナ、西村瑠伊斗、武岡龍世、伊藤琉偉

＜外野手＞

並木秀尊、西川遥輝、丸山和郁、サンタナ

沢井廉、濱田太貴、増田珠、岩田幸宏

▼ 二軍参加メンバー（西都）

＜投手＞

中村優斗、木澤尚文、高梨裕稔、大西広樹

小澤怜史、原樹理、竹山日向、阪口皓亮

丸山翔大、廣澤優、西舘昂汰、沼田翔平

西濱勇星、翔聖、山本大貴、山下輝

坂本拓己、佐藤琢磨

＜捕手＞

内山壮真、鈴木叶、中川拓真、松本龍之介

＜内野手＞

川端慎吾、北村拓己、北村恵吾、高野颯太

宮本丈、田中陽翔、村上宗隆、澤野聖悠

根岸辰昇

＜外野手＞

塩見泰隆、太田賢吾、モイセエフ

※参加メンバーが変更となる場合があります