タレントの柏木由紀（33歳）が、1月21日に放送されたラジオ番組「ふらっと」（TBSラジオ）に出演。自己肯定感はすごく高いが、「低いっぽく見せたい自分もいる」と語った。柏木が番組のゲストとして登場し、メインパーソナリティのパンサー・向井慧が「こういう仕事してると、自己肯定感、特にアイドルって自己肯定感がやっぱり高い仕事だとは思うんですけど、なんか柏木さん見てると（自己肯定感が）高いのか低いのかわからないと