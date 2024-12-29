お笑いコンビ・ウッチャンナンチャンの南原清隆（59歳）が、12月28日に放送されたバラエティ番組「ニッポンこれさえランキング」（日本テレビ系）に出演。興行収入20億円超のヒットを記録したアニメ映画「ルックバック」を観て、「久しぶりに映画終わって立てなかった」と語った。「ルックバック」は、「チェンソーマン」で知られる漫画家・藤本タツキの読み切り作品が原作。「このマンガがすごい！2022」（宝島社）オトコ編1位に