楽天は20日、現役ドラフトでヤクルトから加入した柴田大地投手の背番号が『71』に決まったと発表した。柴田は21年ドラフト3位でヤクルトに入団し、1年目の22年に1試合、今季1試合の登板と3年間で一軍の登板は2試合だった。それでも、今季はファームで40試合全てリリーフ登板し、防御率2.17と安定した投球を見せていた。