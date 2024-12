ソフトバンクは10日、2025年2月1日から3月2日の期間で、春季キャンプとスプリングトレーニングを宮崎県宮崎市と福岡県筑後市で開催することになったと発表した。また、スカパーJSAT株式会社と、春季キャンプおよびスプリングトレーニングのネーミングライツ契約を締結。名称は「福岡ソフトバンクホークス 春季キャンプ2025 in 宮崎 Supported by スカパー!」・「福岡ソフトバンクホークス スプリングトレーニング2025 in 筑後