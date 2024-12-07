◆ 大学時代に指名漏れ経験、27歳でプロ入り2024年のセ・リーグ新人王に輝いた巨人の船迫大雅投手（28）が12月4日、都内の球団事務所で契約更改交渉を行い、今季年俸2300万円から大幅アップとなる推定年俸5600万円でサインした。宮城出身の船迫は、福島の聖光学院高、東日本国際大、西濃運輸を経て27歳でプロ入り。大学4年時は指名漏れの挫折を味わったが、社会人野球で研鑽を積み、2022年のドラフト5位で巨人入りした。2023