オリックスは6日、2025年春季キャンプの日程を発表した。日程は以下の通り。＜A組＞【日程】2025年2月1日（土）〜2月24日（月）※2月26日（水）、27日（木）、3月1日（土）、2日（日）はSOKKENスタジアムにて球春みやざきベースボールゲームズの開催を予定【場所】宮崎市清武総合運動公園（SOKKENスタジアム）【休日】2025年2月5日（水）、10日（月）、14日（金）、18日（火）、21日（金）、25日（火）＜B組＞【日程】2025年2月1