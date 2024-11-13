「ほんで30（歳）を超えたら、子宮摘出手術をすると」日本の少子高齢化対策をめぐる私見が批判を浴びた、作家で日本保守党の代表・百田尚樹氏（68）。問題視されたのは、11月8日に生配信されたYouTubeチャンネル『ニュースあさ8時!』に出演した際の発言だ。日本保守党の事務総長を務めるジャーナリスト・有本香氏（62）が、動画内で「子供を産むっていうことには時間制限があるってことを、やっぱり本当に子供たちに教えるべきだと