バラエティー番組出演した韓国のアイドルグループ・ENHYPEN（写真・アフロ）9月13日、人気アイドルグループ・Snow Manのバラエティ番組『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）が放送された。今回は、韓国のアイドルグループ・ENHYPENらをゲストに迎え、「ダンスノ完コピレボリューション」企画を実施。誰もが一度は見たことのある振り付けを、短時間で記憶し、その場で完璧にコピーできるかを競う人気企画だ。メンバーのダ
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