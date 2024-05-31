６日のボクシング井上尚弥ＶＳルイス・ネリ戦で、ショート髪の透明感と美貌が話題となった新唯（２６）が２７日付ＳＮＳで、高級外車を運転しているショットを披露した。元看護師の経歴や、ＭＴ車を運転する車好きであることなどでも注目されており、「ＡＳＣＩＩさんのお仕事にて今回もＰＯＲＳＣＨＥ久しぶりにマニュアル車乗った」と記している。グリーンの車体と一緒に写ったショットや、色っぽい表情でハンドルを握る