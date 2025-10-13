香ばしい風味が特徴のきな粉。大豆を炒って粉末にしたもので他の大豆製品と同様に食物繊維やたんぱく質などを豊富に含む栄養価の高い食品ですが、使いきれなくて余らせている……という方も多いのでは？そこで今回はきな粉を使ったグルテンフリーのおやつに注目！ほっとする味わいにいやされる、きな粉の手作りおやつをご紹介します。アレンジいろいろ、きな粉で作るほっこりおやつきな粉棒 出典：https://www.instagram.com駄菓子