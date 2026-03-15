明日16日(月)と17日(火)も花粉が大量飛散となるでしょう。花粉の飛散量は福岡で「多い」、広島や大阪で「非常に多い」ランクとなりそうです。名古屋や東京、金沢、仙台は最も多いランクの「極めて多い」飛散となるでしょう。スギ花粉が中心ですが、ヒノキ花粉も飛び始めています。マスクやメガネなどで万全の対策を。明日16日(月)と17日(火)も花粉が大量飛散明日16日(月)と17日(火)は日中は広く晴れて、花粉が大量飛散となるでしょ