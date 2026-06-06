北海道で宿泊施設開発を手掛けるクウカン株式会社（本社：北海道富良野市、代表取締役：山本健太郎）は、新たに北海道富良野市山部（やまべ）エリアにて、築64年の空き家をフルリノベーションした一棟貸切型のバケーションレンタル『Furano cabin YAM-PE（フラノ キャビン ヤムペ）』を、2026年秋にオープンいたします。世界的なスノーリゾート「富良野スキー場」から車で約15分という好立地にありながら、開拓の歴史が色濃く残る山部エリアにおいて、地域の空き家課題の解決と新たな観光拠点の創出を目指します。

富良野・山部の課題と観光需要の変遷：地域に根ざした宿泊施設開発の必要性

富良野・山部エリアが抱える「空き家問題」

北海道・富良野エリアはインバウンド需要の回復に伴い、国際的な知名度を高め、ラグジュアリーなリゾート開発が活発化しています。一方で、富良野市南部に位置する「山部エリア」では、人口減少に伴う遊休不動産や空き家の増加が深刻な地域課題となっています。

富良野「山部の歴史」を継承していく宿泊施設へ

山部（YAMABE）エリアは、1901年に札幌農学校（現在の北海道大学）の農場として開拓され、独自の自治と共助の精神で発展してきた歴史を持ちます。かつては石綿の露天掘りで賑わい、その後は金山ダムからの用水路整備、そして現在に続く名産「ふらのメロン」の栽培技術確立など、常に自然と向き合い、時代を切り拓いてきました。 クウカンは、この地に佇む「築64年の空き家」を単に解体するのではなく、地域の歴史的文脈を受け継ぎつつ、現代の多人数トラベラーのニーズを満たす高収益な宿泊施設として再生。富良野・山部における「地方創生・不動産再生」の新たなモデル確立を目指します。

築64年の古家を快適な宿泊空間へ｜山部での多人数滞在を最適化する空間デザインとインフラ成果

総面積110.56㎡（3LDK＋納戸）の家屋を、「富良野の『精神』に泊まる」というコンセプトのもとフルリノベーション。アイヌ語で「冷たい水」を意味する山部の語源「YAM-PE」を施設名に冠し、以下の価値を提供します。

歴史を内包した「飾らない上質さ」を伝えるデザイン

築64年の歴史を刻んだ太い梁や木材をあえて露出させ、現代的な左官仕上げと融合。過度な装飾を排し、素材そのものの力強さを活かした空間は、ゲストがまるでこの地のオーナーになったかのような、暮らすような滞在を演出します。

大人数（8～10名）に最適化されたインフラ

インバウンドのスキーヤーやファミリー層の利用を想定し、朝の混雑を解消するためトイレとシャワールームを各2箇所に増設。フルキッチン、大型洗濯乾燥機、強力な暖房設備、高速Wi-Fiを完備し、長期滞在時の利便性を高めました。

北海道の雪国特化型の専用設備とアクセス

玄関周りには、ウインタースポーツ利用者のための「スキー乾燥室（ドライルーム）」を新設。また、2台分のカーポートを整備し、冬期の除雪負担を軽減しています。JR富良野駅まで車で17分、夏の観光名所ファーム富田まで車で28分と、通年を通して高い利便性を誇ります。

「飾らない本質」を追求するクウカンのリノベーション

富良野で、きらびやかな定番のリゾートを探しているなら、この宿は少しシンプルすぎるかもしれません。しかし、私たちが目指したのは、表層的な豪華さではなく、土地の歴史に根ざした「本質的な滞在体験」です。世の中に溢れる画一的な高級リゾートとは一線を画し、山部の開拓精神を感じられる「上質な大人の隠れ家」をご用意しました。 リノベーションの現場では、築64年の歴史をリスペクトし、「受け継ぐべき見事な梁はそのままに、快適性を左右する水回りは最新設備へ一新する」という、クウカンらしいメリハリのある設計を貫いています。 特にこだわったのは、雪国を知り尽くした設計から生まれた玄関のスキー乾燥室。これは「濡れたギアをスマートに収納し、翌日も最高のコンディションで銀世界へ飛び出してほしい」という、ゲストの快適性を最優先に考えた実用設備です。 今秋、このキャビンが完成した暁には、山部の清冽な水（YAM-PE）のように澄んだ、極上の静寂と特別な時間をお約束します。

富良野山部の一棟貸しキャビン『Furano cabin YAM-PE』の施設概要

● 名称：Furano cabin YAM-PE（フラノ キャビン ヤムペ） ● 開業時期：2026年 秋（予定） ● 所在地：北海道富良野市山部西町 ● 間取り・面積：3LDK＋納戸（110.56㎡） ● 推奨収容人数：8～10名（最大13名想定）

クウカン株式会社の会社概要

● 社名：クウカン株式会社 / Kukan Inc. ● 設立：2022年11月29日 ● 資本金：1,000,000円 ● 代表者：山本 健太郎 / Kentaro Yamamoto ● 所在地（富良野オフィス）：〒076-0023 北海道富良野市栄町4-7 ● 所在地（札幌オフィス）：〒062-0904 北海道札幌市豊平区豊平4条3丁目1-1 ● 免許番号：宅地建物取引業 北海道知事 上川(1)第1316号

事業内容

○ 民泊投資事業：JANKENの企画運営、北海道エリアでの民泊投資プロジェクト支援 ○ クリエイティブ事業：事業開発、ブランディング、マーケティングソリューションの企画支援 ○ 不動産事業：不動産の売買・賃貸・仲介、買取再生、開発、運用プロパティマネジメント、戸建・宅地分譲、住宅・マンション建設・販売、内装工事、リフォーム工事 ○ Web事業：Webサイト企画・制作・運用、ITサポート業務、オンライン秘書、インターネット利用情報提供 ○ 採用支援事業： 採用代行、採用広報、Wantedly運用代行、採用サイト・採用動画制作、採用DX支援

関連リンク

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本件に関するお問い合わせ先

会社名： クウカン株式会社 広報担当 メールアドレス： pr@kukanhokkaido.co.jp